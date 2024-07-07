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За добу унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині один загиблий і двоє постраждалих

Ворог бив по Харківському району.

За добу унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині один загиблий і двоє постраждалих
Рятувальники на Харківщині визволили чоловіка з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС

Уночі 7 липня в парковій зоні Харкова було знешкоджено ворожий БПЛА. Впродовж доби ворог завдав ударів по кілької громадах Харківщини.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих і пошкодження в парковій зоні Харкова не надходила.

Також уночі в Богодухівському районі уламками збитого БПЛА було пошкоджено адмінбудівлю, а в Добропіллі Старомерчицької громади обстріл спровокував пожежу. Зокрема, горіла трава на площі 1500 м.кв.

Крім того, за минулу добу в Одноробівці внаслідок обстрілу загинув чоловік, поранено жінку, а в Старому Салтові внаслідок обстрілу з "Ланцета" постраждав чоловік.

У Цапівці внаслідок обстрілу поля горіла пшениця на площі 4,5 га. ЗС РФ завдали ударів по дачному кооперативу в Новоосиновому (горіла хвойна підстилка на площі 4 га).

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