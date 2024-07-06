Ввечері під обстрілом ворожої артилерії опинилось село Дніпровське на Херсонщині, загинув місцевий житель

Ввечері під вогнем ворожої артилерії опинилось село Дніпровське Білозерської громади, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На жаль, від отриманих травм загинув місцевий житель. Його особа нині встановлюється”, – написав Прокудін.

Також сьогодні російські військові атакували Ольгівку Бериславського району Херсонської області. Поранення отримала місцева жителька.

Окрім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні через ворожий обстріл села Хрещенівка на Херсонщині було зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки.