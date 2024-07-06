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ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік, – речник Міноборони

У мирний час – раз на 5 років.

ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік, – речник Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: Судово-юридична газета

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону заявив, що військово-лікарську комісію (ВЛК) під час воєнного стану треба проходити раз на рік. 

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік. Про це треба пам'ятати, бо в мирний час раз на 5 років така норма діє. Наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни", – сказав Лазуткін.

Зазначимо, минулого місяця СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК. Вартість таких «послуг» становила до 12 000 доларів.

Раніше у Києві затримали екснардепку за підозрою у “заробітку” на ухилянтах. Слідство встановило, що посадовиця, яка зараз входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності.

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