В Укренерго повідомили, як завтра вимикатимуть світло

Житловий район Києва під час відключення електроенергії

Завтра, 7 липня з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання електроенергії діяти не будуть.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень діятимуть вночі та ввечері.

“З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно”, ‒ зазначили у компанії.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.