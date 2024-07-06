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В Укренерго повідомили, як завтра вимикатимуть світло

Графіки відключень діятимуть вночі та ввечері.

В Укренерго повідомили, як завтра вимикатимуть світло
Житловий район Києва під час відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

Завтра, 7 липня з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання електроенергії діяти не будуть.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень діятимуть вночі та ввечері.

“З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно”, ‒ зазначили у компанії.

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Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

  • Наприкінці зими Росія відновила масовані атаки на українську енергосистему. Не лише на електрику, а й на газосховища.
  • Масовані атаки зрештою призвели до аварійних відключень світла у травні. 14 травня Укренерго впровадив екстрені відключення в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж місяців. 
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