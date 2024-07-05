Єрмак: в Україні започаткують регулярні брифінги про ситуацію з енергетикою в регіонах

Їх проводитимуть раз на два тижні під головуванням міністра енергетики, за участі голів обласних адміністрацій, міських голів і міжнародних партнерів.

В Україні започатковують практику регулярних брифінгів щодо ситуації в енергетиці.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, брифінги проводитимуть раз на два тижні, головуватиме міністр енергетики, а участь у заходах братимуть керівники обласних військових адміністрацій, міські голови і міжнародні партнери.

"Ціль – публічне звітування перед людьми щодо статусу подій на місцях в питаннях енергетики. Ця інформація повинна широко висвітлюватися у медіа. Кожний має розуміти, що в них в громаді відбувається і що точно буде світло і буде тепло", - додав Єрмак.