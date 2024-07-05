Єрмак: в Україні започаткують регулярні брифінги про ситуацію з енергетикою в регіонах

В Україні започатковують практику регулярних брифінгів щодо ситуації в енергетиці.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, брифінги проводитимуть раз на два тижні, головуватиме міністр енергетики, а участь у заходах братимуть керівники обласних військових адміністрацій, міські голови і міжнародні партнери.
"Ціль – публічне звітування перед людьми щодо статусу подій на місцях в питаннях енергетики. Ця інформація повинна широко висвітлюватися у медіа. Кожний має розуміти, що в них в громаді відбувається і що точно буде світло і буде тепло", - додав Єрмак.
- Володимир Зеленський нині повідомив, що доручив уряду розробити пакет рішень для населення і бізнесу через дефіцит електроенергії.
- Тим часом Укренерго останнім часом щодня повідомляє про застосування цілодобових графіків відключень світла.
- Днями голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла.
- Полегшення ситуації прогнозують у серпні.