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Єрмак: в Україні започаткують регулярні брифінги про ситуацію з енергетикою в регіонах

Їх проводитимуть раз на два тижні під головуванням міністра енергетики, за участі голів обласних адміністрацій, міських голів і міжнародних партнерів.

Єрмак: в Україні започаткують регулярні брифінги про ситуацію з енергетикою в регіонах
Андрій Єрмак
Фото: Мінстратегпром

В Україні започатковують практику регулярних брифінгів щодо ситуації в енергетиці.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, брифінги проводитимуть раз на два тижні, головуватиме міністр енергетики, а участь у заходах братимуть керівники обласних військових адміністрацій, міські голови і міжнародні партнери.

"Ціль – публічне звітування перед людьми щодо статусу подій на місцях в питаннях енергетики. Ця інформація повинна широко висвітлюватися у медіа. Кожний має розуміти, що в них в громаді відбувається і що точно буде світло і буде тепло", - додав Єрмак.

  • Володимир Зеленський нині повідомив, що доручив уряду розробити пакет рішень для населення і бізнесу через дефіцит електроенергії.
  • Тим часом Укренерго останнім часом щодня повідомляє про застосування цілодобових графіків відключень світла.
  • Днями голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла.
  • Полегшення ситуації прогнозують у серпні.
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