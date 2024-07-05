Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.

Найбільша нафтогазовидобувна компанія країни “Укрнафта” розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

“Роботи виконуються власним верстатом – силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння". Проєктна глибина – 2754 метри. Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів”, – повідомив Корецький.

Він зазначив, що прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.

Також директор “Укрнафти” нагадав, що компанія готується до зведення двох нафтових свердловин на Сході, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу. Обидві мають проєктні глибини близько 4,5 кілометрів.