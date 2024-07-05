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Укрнафта розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України

Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу. 

Укрнафта розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України
Фото: скриншот відео

Найбільша нафтогазовидобувна компанія країни “Укрнафта” розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на Заході України, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

“Роботи виконуються власним верстатом – силами структурної одиниці "Укрнафта Буріння". Проєктна глибина – 2754 метри. Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів”, – повідомив Корецький. 

Він зазначив, що прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу. 

Також директор “Укрнафти” нагадав, що компанія готується до зведення двох нафтових свердловин на Сході, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу. Обидві мають проєктні глибини близько 4,5 кілометрів.

  • У лютому Укрнафта почала будівництво трьох свердловин на заході України. Повідомлялося, що в 2024 році плануєтсья розпочати буріння 30 нових свердловин. Компанія також ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд кубометрів відповідно.
  • Україна пройшла минулу зиму на газі власного видобутку. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов назвав це - історичною подією.
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