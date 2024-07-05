Дитячий центр працюватиме з 6 липня в столичному ТЦ Епіцентр на вулиці Полярній, 20-Д.

Мережа торгових центрів Епіцентр запускає сімейний парк розваг EPILAND в Києві. Він працюватиме з 6 липня в столичному ТЦ Епіцентр на вулиці Полярній, 20-Д.

Дитячий центр у Епіцентрі

Як повідомляє прес-служба ритейлера, флагманський проєкт EPILAND у Києві площею понад 3000 кв. м стане частиною великої розважальної мережі, що буде об’єднана тематикою “Подорож у просторі та часі”. Ця тематика передбачатиме, що кожен з сімейних парків розваг в мережі EPILAND стане для відвідувачів окремим “телепортом” у різні світи та ери.

Площа дитячого центру становить понад 3000 кв.м.

Перший такий об’єкт розпочне роботу в ТЦ Епіцентр на Полярній і “телепортуватиме” гостей сімейного парку розваг на планету Пандора, на якій розгортались події культового кінофільму “Аватар”.

Основний акцент проєкту тут зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення дитячих днів народжень. Концепція парку включає атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, скеледром, приставки, віртуальну реальність, автодром, дзеркальний лабіринт та інші розваги. В першому EPILAND також буде реалізовано власне сімейне кафе, унікальні банкетні кімнати, няня сервіс і вперше в Україні – імерсивний дайнінг з тематичними 3D-проєкціями.

Дитячий центр відкривається на Полярній 20Д

“Мережа EPILAND суттєво вирізнятиметься з-поміж інших гравців розважального ринку України, адже висока якість обладнання та декору, креативний концептуальний підхід, досконалий сервіс та досвідчена управлінська команда – це основні кити, на яких побудована бізнес-модель проєкту”, - зазначила директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі Епіцентр Вікторія Зеленська.

Центр розрахований на дітей до 12 років

У день відкриття першого EPILAND 6 липня в парку планується влаштувати справжнє свято для містян та гостей столиці з сімейними розвагами, шоу програмами, анімацією та частуваннями. Розважальна шоу-програма триватиме з 11:00 до 19:00.

Дитячий центр відкриється 6 липня

Нагадаємо, що крім цього об’єкту Епіцентр планує відкриття парків розваг у складі власних ТРЦ GALLERY Green (c. Чабани) та GALLERY Bucha (м. Буча), що відкриються в Київській області у 2024 та 2025 роках відповідно.