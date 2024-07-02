В умовах високого виробництва зернових та соняшнику в Україні молдавським фермерам складно конкурувати у цінах.

Молдова може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи

Правляча молдовська партія PAS ініціювала законопроєкт, яким може бути знову запроваджено ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Передбачається, що ліцензію на імпорт зможуть отримувати фізичні чи юридичні особи, які займаються виробництвом олій, борошномельним виробництвом, тваринництвом та виробництвом продуктів харчування для тварин.

Таке ліцензування діятиме до кінця 2024 року з можливістю продовження ще на рік.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що в умовах високого виробництва зернових та соняшнику в Україні молдавським фермерам складно конкурувати у цінах.

Законопроєкт має запобігти необмеженому імпорту зернових та соняшнику з України, що може призвести до втрат для молдовських фермерів та ризику їх неплатоспроможності за кредитами, а також негативного соціального впливу на їхні родини.

Видання нагадує, що восени минулого року Молдова запровадила ліцензування імпорту зернових, кукурудзи та соняшника. Термін ліцензування імпорту закінчився наприкінці червня, і фермери вимагали продовжити ліцензування, погрожуючи інакше протестами.

Фермерам пообіцяли, що парламент ухвалить законопроект щодо ліцензування імпорту зернових вже цього тижня.

За даними мінсільгоспу Молдови, з осені 2023 року влада видала 12 ліцензій на імпорт 69,5 тис. тонн соняшнику (у тому числі на 1200 тонн сортів, які не вирощують у Молдові), а також на імпорт 44 тонн кукурудзи для виробництва попкорну із сортів, які також не вирощують у Молдові.