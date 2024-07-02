Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
ГоловнаЕкономікаДержава

Молдова може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи

В умовах високого виробництва зернових та соняшнику в Україні молдавським фермерам складно конкурувати у цінах. 

Молдова може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи
Молдова може знову запровадити ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи
Фото: EPA/UPG

Правляча молдовська партія PAS ініціювала законопроєкт, яким може бути знову запроваджено ліцензування імпорту зернових, соняшнику та кукурудзи.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Передбачається, що ліцензію на імпорт зможуть отримувати фізичні чи юридичні особи, які займаються виробництвом олій, борошномельним виробництвом, тваринництвом та виробництвом продуктів харчування для тварин. 

Таке ліцензування діятиме до кінця 2024 року з можливістю продовження ще на рік.

Підписуйтесь на наш Google News

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що в умовах високого виробництва зернових та соняшнику в Україні молдавським фермерам складно конкурувати у цінах. 

Законопроєкт має запобігти необмеженому імпорту зернових та соняшнику з України, що може призвести до втрат для молдовських фермерів та ризику їх неплатоспроможності за кредитами, а також негативного соціального впливу на їхні родини.

Видання нагадує, що восени минулого року Молдова запровадила ліцензування імпорту зернових, кукурудзи та соняшника. Термін ліцензування імпорту закінчився наприкінці червня, і фермери вимагали продовжити ліцензування, погрожуючи інакше протестами.

Фермерам пообіцяли, що парламент ухвалить законопроект щодо ліцензування імпорту зернових вже цього тижня. 

За даними мінсільгоспу Молдови, з осені 2023 року влада видала 12 ліцензій на імпорт 69,5 тис. тонн соняшнику (у тому числі на 1200 тонн сортів, які не вирощують у Молдові), а також на імпорт 44 тонн кукурудзи для виробництва попкорну із сортів, які також не вирощують у Молдові.

  • Навесні цього року найбільший у Молдові виробник олії - компанія Floarea Soarelui - призупинив роботу через брак українського соняшнику.
  • Директорка заводу Стела Островецкі пояснила, що імпортувати насіння соняшника наразі не вдається через непрацездатність механізму ліцензування, запровадженого в жовтні 2023 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies