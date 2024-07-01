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"Схеми": "Епіцентрами" на окупованих територіях керують люди з оточення екснардепки Королевської

Йдеться про Олександра Якубовського і Олега Погодіна.

"Схеми": "Епіцентрами" на окупованих територіях керують люди з оточення екснардепки Королевської
Наталія Королевська
Фото: www.kmu.gov.ua

Гіпермаркетами мережі "Епіцентр" на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей управляють особи з оточення екснардепки від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевської, повідомляють "Схеми".

У Луганську "Епіцентром" (перейменованим на "Стройцентр") призначили керувати Олександра Якубовського. Він є також співвласником компанії "Стройцентр-Запорожье". Ця фірма зареєстрована за законодавством РФ в окупованому Мелітополі за адресою колишнього "Епіцентру".

Якубовський має і російське, й українське громадянства. В Україні він є засновником ТОВ "Універсал-Трейд" у Луганську. Адреса ТОВ також фігурує як місце реєстрації "Стройцентру" у Запорізькій області. Цим документом мережу "Меблі Нова" передали в управління "Стройцентру".

Партнером Олександра Якубовського в "Універсал-трейді" щонайменше до 2008 року був Олег Погодін. Вони разом досі є співзасновниками іншої української компанії – "Інтертрейд".

Погодін – давній соратник Наталії Королевської. У 2007 роц він балотувався до українського парламенту від БЮТ, де членкинею тоді була Королевська. А коли вона у 2012 році створила власний проєкт «Україна – Вперед!», Погодін отримав 29 місце у її виборчому списку до парламенту.

За часів президентства Віктора Януковича Погодін працював першим заступником тодішньої міністерки соціальної політики Наталії Королевської в уряді Миколи Азарова. На виборах у 2019 році балотувався від ОПЗЖ у Донецькій області. Королевська, коли Погодін програв, намагалася через суд оскаржити результати виборів.

Якубовський – бізнес-партнер рідного брата ексдепутатки Костянтина Королевського, до речі, колишнього російського чиновника. Обоє є співзасновниками російської компанії "ЮБС", зареєстрованої в Криму. 

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