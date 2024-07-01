Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ

У травні-червні фахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих Росією територіях.
Про це Суспільному повідомили у спецслужбах.
Російські провайдери називають цю DDos-атаку "найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилося мати справу".
Під удар потрапили сервери пропагандистських ЗМІ та місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів та платіжні системи.
Зокрема, в окупованому Криму це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст, затримки авіарейсів і виникнення значних заторів на Кримському мосту через пошкодження системи реєстрації та контролю руху.
- Наприкінці червня кібери ГУР також атакували російські компанії, які підтримують війну в Україні. За тиждень знищили всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді. Також повідомлялося, що кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів у Криму.
- У червні до дня Росії військові кібери зламали сервери сайтів російських компаній, які залучені до ВПК окупантів.
- Також хакери ГУР встановили контроль над держсервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено "Красну площу з українськими прапорами та написом "Держитесь, ми вас освободим!".