Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ

Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.

У травні-червні фахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це Суспільному повідомили у спецслужбах.

Російські провайдери називають цю DDos-атаку "найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилося мати справу".

Під удар потрапили сервери пропагандистських ЗМІ та місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів та платіжні системи.

Зокрема, в окупованому Криму це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст, затримки авіарейсів і виникнення значних заторів на Кримському мосту через пошкодження системи реєстрації та контролю руху.