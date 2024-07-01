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Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ

Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях. 

Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ
Ілюстративне фото
Фото: Reuters

У травні-червні фахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих Росією територіях. 

Про це Суспільному повідомили у спецслужбах.

Російські провайдери називають цю DDos-атаку "найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилося мати справу".

Під удар потрапили сервери пропагандистських ЗМІ та місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів та платіжні системи.

Зокрема, в окупованому Криму це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст, затримки авіарейсів і виникнення значних заторів на Кримському мосту через пошкодження системи реєстрації та контролю руху.

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