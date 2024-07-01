Нових суддів ВАКС буде призначено до кінця вересня, - меморандум із МВФ

Україна зобов'язується завершити процес відбору і призначення нових суддів Вищого антикорупційного суду і апеляційної палати ВАКС до кінця вересня 2024 року, а до кінця жовтня - ухвалити оновлений Митний кодекс і внести правки до Кримінального процесуального кодексу, які збалансують комплексне розслідування кримінальних справ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на меморандум із МВФ

У документів наголошується, що Україна продовжить процес реформ, і, зокрема, пропонує два нові структурні орієнтири.

"Внести поправки до Кримінального процесуального кодексу, щоб збалансувати завдання комплексного розслідування кримінальних злочинів і захисту прав сторони кримінального процесу, ухвалити Митний кодекс відповідно до передової практики (обидва - до кінця жовтня 2024 року)", - зазначається в меморандумі.

Громадська рада міжнародних експертів перевірятиме кандидатів на 24 нові вакансії у ВАКС у першій інстанції (15 вакансій) і апеляційній (дев’ять вакансій), мандат Ради буде продовжено для завершення поточного процесу відбору нових суддів.

Українська сторона запевняє, що буде забезпечено відкритий і конкурентний добір, а також будуть задоволені кадрові та офісні потреби нових суддів.

"Остаточні призначення до ВАКС завершаться до кінця вересня", - йдеться в документі.