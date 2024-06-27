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Апеляція ​ВАКС підтвердила конфіскацію двох російських літаків Ан-148

Мін'юст подав відповідний позов ще в грудні минулого року.

Апеляція ​ВАКС підтвердила конфіскацію двох російських літаків Ан-148
Фото: ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення стягнути в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які розміщуються на території України та належали російському АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Апеляційні скарги представників Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD і громадянина Німеччини Ральфа-Дітера Монтага-Гірмеса залишилися без задоволення.

"Постанова набула чинності з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - наголосили у ВАКС.

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех" і відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування і продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

  • У першій інстанції рішення ухвалили 15 травня 2024 року, третіми особами були ТОВ "Авіакомпанія Аir Ocean Airlines", ПАТ "Об'єднана авіабудівельнна корпорація", російська державна корпорація "Ростех", Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD та Монтаг-Гірмес.
  • У грудні минулого року Мін'юст подав черговий позов до ВАКС щодо застосування санкційу вигляді стягнення у дохід держави двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".
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