Апеляція ​ВАКС підтвердила конфіскацію двох російських літаків Ан-148

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення стягнути в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які розміщуються на території України та належали російському АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Апеляційні скарги представників Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD і громадянина Німеччини Ральфа-Дітера Монтага-Гірмеса залишилися без задоволення.
"Постанова набула чинності з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - наголосили у ВАКС.
АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех" і відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування і продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
- У першій інстанції рішення ухвалили 15 травня 2024 року, третіми особами були ТОВ "Авіакомпанія Аir Ocean Airlines", ПАТ "Об'єднана авіабудівельнна корпорація", російська державна корпорація "Ростех", Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD та Монтаг-Гірмес.
- У грудні минулого року Мін'юст подав черговий позов до ВАКС щодо застосування санкційу вигляді стягнення у дохід держави двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".