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"Європравда": Будапешт вимагає визнати "традиційно угорським" всю Закарпатську область

Це – одна з 11 вимог. 

"Європравда": Будапешт вимагає визнати "традиційно угорським" всю Закарпатську область
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято та український колега Дмитро Кулеба на зустрічі в Брюсселі 3 квітня
Фото: Дмитро Кулеба в X

Серед 11 висунутих Угорщиною вимог до України стосовно захисту прав національних меншин є вимога визнати "традиційно угорськими" всю Закарпатську область – навіть ті населені пункти, де угорці історично не жили. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на документ, до якого отримала доступ. 

Визначення місць із особливим рівнем гарантії прав нацменшин передбачено українським законодавством. "Зі значною кількістю" – це міста і села, де щонайменше 15% населення становлять представники меншини, а "традиційні" – це від 10% протягом останніх ста років. 

У своїй вимозі Будапешт посилається на те, що загалом у Закарпатській області, згідно з переписом 2001 року, частка угорців складала понад 10%. Також він вимагає скасувати норму про відсоток: якщо там хоч скількись угорців жило традиційно, то це "угорська" територія. 

За даними журналістів, Угорщина категорично вимагає використовувати перепис 2001 року, хоча відтоді кількість угорців у Закарпатській області скоротилася приблизно вдвічі. 

Угорщина висуває Україні власні вимоги як умову неперешкоджання її вступу до Євросоюзу. В січні угорський міністр закордонних справ Пітер Сійрято передав Україні список з 11 вимог. 

  • Сійрято пояснював, що Угорщина хоче повернути права нацменшин, які були чинними до 2015 року. 
  • У червні Будапешт заявив, що не блокуватиме вступ України до Євросоюзу. У документ, який є основою перегорів про вступ України, внесли угорські вимоги. 
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