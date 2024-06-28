Парламент Грузії схвалив у першому читанні пакет законів проти ЛГБТ-спільноти

Попри застереження з боку демократичних країн Заходу та негативний висновок Венеційської комісії, парламент Грузії провів перше голосування щодо пакету законопроєктів про "сімейні цінності", які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Як пише Reuters, керівна партія "Грузинська мрія" прагне заборонити "пропаганду ЛГБТ", унеможливити біологічну та юридичну зміну статі в країні та позбавити одностатеві пари можливості всиновлювати дітей. Зміни вже схвалено у першому читанні, попереду ще два раунди розгляду, які відбудуться вже під час осінньої сесії.

Грузинські опозиційні партії, які бойкотують роботу парламенту, називають ініціативу уряду "другим російським законом" після скандального документа про іноагентів. На їхню думку, "Грузинська мрія" хоче отримати голоси консервативної частини суспільства перед прийдешніми парламентськими виборами.