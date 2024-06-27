Президент Болгарії відмовляється брати участь у саміті НАТО

Таке рішення він прийняв, бо не згоден із підтримкою України.

Президент Болгарії Румен Радев відмовляється очолити або навіть брати участь у делегації Болгарії на липневому саміті НАТО.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

"Глава держави не приймає деякі положення прийнятих Радою міністрів рамкових позицій, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе щодо війни в Україні", - йдеться в позиції Радева.

Оголошення про відмову пролунало від Радева через кілька годин після того, як виконуючий обов'язки прем'єра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що саме Радев повинен очолити делегацію.

Зазначається, що суперечка про те, хто представлятиме країну на форумі, точилася тижнями.

Що це за рамкові посади, ані в президентстві, ані в Раді міністрів не повідомляють.