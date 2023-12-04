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Президент Болгарії ветував закон про безкоштовну передачу "броні" Україні

Попри це, парламент має можливість наполягти на дотриманні ратифікованої угоди. 

Президент Болгарії ветував закон про безкоштовну передачу "броні" Україні
Президент Болгарії Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалену парламентом поставку Україні бронетехніки. Про це з посиланням на заяву президентського офісу пише болгарське бюро "Радіо Свобода".

22 листопада парламент ратифікував безкоштовне надання 100 БТР для України. Документ про угоду підписали МВС Болгарії та Міноборони України в серпні 2023.

Тоді за ратифікацію проголосувала більшість фракцій – окрім соціалістів та проросійського "Відродження".

Цим БТР-ам уже близько 40 років і вони використовувалася наприкінці 1980-х, під час кампанії з примусового переселення турецького населення країни. МВС Болгарії називало їх застарілими.

Але Радєв сказав, що бронетехніка могла б ще бути застосована в Болгарії – при охороні кордону чи боротьбі зі стихійними лихами. 

"Я керуюся тим, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути головним пріоритетом", – сказав він, аргументовуючи вето.

Попри вето, парламент може наполягати на виконанні угоди. 

Радев від самого початку повномасштабного вторгнення не підтримував військову допомогу Україні. Загалом Болгарія підтримує надання українцям тієї техніки, яка застаріла для неї самої.

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