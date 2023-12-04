Україна створює "довгу" ракету "Нептун" і модернізує "Буки" та С-300, – заступник Умєрова

Також є завдання в рази збільшити виробництво мінометних мін, розпочати виробництво снарядів.

Зараз в Україні працюють над створенням так званого довгого "Нептуна" – крилатої протикорабельної ракети. Це нова модифікація для комплексу "Нептун", повідомив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю "Армія Inform".

Він сказав, що також ведеться активна робота стосовно зміцнення системи ППО. Модернізують зенітно-ракетні комплекси – "Бук" та С300.

"Наразі вітчизняний виробник задовольняє потреби війська лише частково. Чому? Причини різні. Тривалий час бракувало коштів на держзамовлення, як наслідок, не всі профільні підприємства в змозі у короткі терміни налагодити конвеєрне виробництво техніки. Водночас Президент поставив завдання щодо максимально можливого завантаження підприємств вітчизняної оборонки, розширення і масштабування виробництва. До прикладу, плануємо замовити у вітчизняних виробників понад 750 бойових броньованих машин різних типів. Крім того, є завдання в рази збільшити виробництво мінометних мін, розпочати виробництво снарядів", – сказав генерал-лейтенант.

Розробка протикорабельної ракети "Нептун" на КБ "Луч" почалася ще в 2010 році. Тоді на озброєнні ВМС були радянські комплекси. "Луч" розробляв нові ракети власним коштом, а в 2012 держава відкрила конструкторські роботи по новій ракеті, що могло бути спеціальним кроком для підриву потенціалу українського оборонно-промислового комплексу, пише "Мілітарний".

Після початку окупації Криму у 2014 українські ВМС втратили протикорабельне озброєння.

У 2016 стало відомо про перші льотні зразки ракети "Нептуна", а в 2017 провели непублічні випробування ракети. Через рік – публічні. Під час повномасштабної війни ракети успішно вражали ворожі обʼєкти.

Р-360 “Нептун” – це ракета з нормальною аеродинамічною схемою, яка стартує з транспортно-пускового контейнера з використанням стартового двигуна. Перші зразки мали стартовий двигун від зенітних ракет комплексу С-125, а в подальшому – його розвиток.

Довжина ракети з стартовим двигуном – близько 5 метрів, стартова маса – 870 кілограмів, маса проникаючої осколково-фугасної бойової частини Б-360 – 150 кілограмів. Вона приводиться в дію підривачем під час контакту з ціллю або неконтактними датчиками.

ЗРК "Бук" і С-300 – ще радянські зенітно-ракетні комплекси, виробництво яких триває. Аналогічні мають і росіяни.