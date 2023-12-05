​За добу Сили оборони знищили ще 1030 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 333840 (+1030)
- танків - 5587 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 10416 (+15)
- артилерійських систем - 7987 (+26)
- РСЗВ - 913 (+0)
- засоби ППО - 605 (+3)
- літаків - 323 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)
- крилаті ракети - 1570 (+1)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)
- спеціальна техніка - 1148 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора в Страткомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по нафтово-мастильним складам в окупованому Луганську 3 грудня.