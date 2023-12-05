​За добу Сили оборони знищили ще 1030 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 333840 (+1030)

танків - 5587 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10416 (+15)

артилерійських систем - 7987 (+26)

РСЗВ - 913 (+0)

засоби ППО - 605 (+3)

літаків - 323 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)

крилаті ракети - 1570 (+1)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)

спеціальна техніка - 1148 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора в Страткомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по нафтово-мастильним складам в окупованому Луганську 3 грудня.