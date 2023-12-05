Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Викривачі корупції: як це працює
Викривачі корупції: як це працює
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу Сили оборони знищили ще 1030 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.

​За добу Сили оборони знищили ще 1030 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 333840 (+1030)
  • танків - 5587 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 10416 (+15)
  • артилерійських систем - 7987 (+26)
  • РСЗВ - 913 (+0)
  • засоби ППО - 605 (+3)
  • літаків - 323 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)
  • крилаті ракети - 1570 (+1)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)
  • спеціальна техніка - 1148 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора в Страткомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по нафтово-мастильним складам в окупованому Луганську 3 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies