Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено мирного мешканця

Сьогодні, 4 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 57 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, поранень зазнала цивільна особа.

Краснопільську громаду атакували FPV-дронами та з мінометів.

Також з мінометів атакували Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади, а Білопільську - з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакує Харківську область безпілотниками “Шахед”. Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури.