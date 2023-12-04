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Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено мирного мешканця

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено мирного мешканця
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 57 вибухів. 

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, поранень зазнала цивільна особа. 

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Краснопільську громаду атакували FPV-дронами та з мінометів. 

Також з мінометів атакували Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади, а Білопільську - з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакує Харківську область безпілотниками “Шахед”. Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури.

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