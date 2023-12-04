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Рятувальники дістали тіла двох чоловіків з-під обвалу ґрунту в Харкові

Працівники газової служби загинули під час проведення аварійних робіт.

Рятувальники дістали тіла двох чоловіків з-під обвалу ґрунту в Харкові
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 4 грудня, під час проведення аварійних робіт на підземному газопроводі у Харкові стався зсув ґрунту

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 рр.н.” - повідомили в ДСНС.

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Хоча врятувати чоловіків намагалися понад 30 рятувальників, після вилучення працівники газової служби були без ознак життя.

Нагадаємо, у листопаді росіяни атакували ракетами Комишуваську громаду Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє співробітників ДСНС, ще семеро людей отримали поранення. 

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