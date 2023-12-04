СтратКом ЗСУ закликав до тиші у медійному просторі "там, де це зараз дуже важливо"

Інформація, яку можна повідомляти без загрози для життя військовослужбовців, - це офіційні заяви керівництва ЗСУ.

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ звернулось до головних редакторів, журналістів, лідерів думок, блогерів із проханням зберігати інформаційну тишу "там, де це зараз дуже важливо".

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Свобода слова — одна з найвищих цінностей демократичного світу. Свобода говорити про успіхи й проблеми, героїчні подвиги і помилки. Українські журналісти, репортери, блогери, лідери думок — професіонали, які розповідають світу про щоденну боротьбу за звільнення рідної землі від російських окупантів. Ваша кропітка праця — це справжній літопис нашої новітньої історії", — йдеться в повідомленні.

СтратКом закликає українську медіаспільноту бути виваженими і з розумінням поставитися до прохання про тишу.

Медійників публікувати та розповсюджувати лише ту інформацію, яку можна повідомляти без загрози для життя військовослужбовців та безпеці операцій, тобто - офіційні заяви керівництва Збройних Сил України.

"Тиша рятує життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у низці ЗМІ поширилась інформаці про те, що Міністерство оборони нібито створило "анонімний чат-бот" для скарг та пропозицій від громадян. Пресслужба Міноборони наголосила, що ця інформація є фейком, і закликала скаржитися на цей канал.