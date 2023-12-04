Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
ГоловнаСуспільствоЖиття

СтратКом ЗСУ закликав до тиші у медійному просторі "там, де це зараз дуже важливо"

Інформація, яку можна повідомляти без загрози для життя військовослужбовців, - це офіційні заяви керівництва ЗСУ.

СтратКом ЗСУ закликав до тиші у медійному просторі "там, де це зараз дуже важливо"
Фото: СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ звернулось до головних редакторів, журналістів, лідерів думок, блогерів із проханням зберігати інформаційну тишу "там, де це зараз дуже важливо".

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Свобода слова — одна з найвищих цінностей демократичного світу. Свобода говорити про успіхи й проблеми, героїчні подвиги і помилки. Українські журналісти, репортери, блогери, лідери думок — професіонали, які розповідають світу про щоденну боротьбу за звільнення рідної землі від російських окупантів. Ваша кропітка праця — це справжній літопис нашої новітньої історії", — йдеться в повідомленні.

СтратКом закликає українську медіаспільноту бути виваженими і з розумінням поставитися до прохання про тишу.

Медійників публікувати та розповсюджувати лише ту інформацію, яку можна повідомляти без загрози для життя військовослужбовців та безпеці операцій, тобто - офіційні заяви керівництва Збройних Сил України.

"Тиша рятує життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у низці ЗМІ поширилась інформаці про те, що Міністерство оборони нібито створило "анонімний чат-бот" для скарг та пропозицій від громадян. Пресслужба Міноборони наголосила, що ця інформація є фейком, і закликала скаржитися на цей канал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies