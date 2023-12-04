Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна, що призначалося військовим та мешканцям деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Встановлено, що фігуранти скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль. Правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей. За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на їхню злочинну діяльність.

Двох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 КК (крадіжка). Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили групу зловмисників, яка обікрала іноземців на мільйон гривень.