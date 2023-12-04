Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоПодії

У столиці викрили шахраїв, які відібрали 16 квартир у киян

До злочинного угрупування входили адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи.

У столиці викрили шахраїв, які відібрали 16 квартир у киян

Правоохоронці викрили 13 учасників злочинної оборудки, які привласнювали нерухоме майно киян. Серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В залежності від участі їм інкриміновано порушення недоторканості житла, шахрайство, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх використання, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 162, ст. 190, ст. 191, ст. 209, ст. 255, ст. 358, ст. 361, ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, протиправну діяльність налагодили учасники злочинної організації та їхні спільники. Серед них – адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та цивільні особи.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Свого часу потерпілі брали у банку іпотечні кредити, предметом яких були квартири у Києві. Під час ліквідації фінансових установ створене учасниками незаконної оборудки "комерційне підприємство" викупило залишки за кредитними договорами, не сповістивши позичальників про зміну іпотекодержателя, графіки та строки погашення кредитів.

Надалі шахраї підробили документи від імені банківських установ та поштових відділень щодо інформування про набуття права вимоги та свої наміри здійснити реалізацію житла. Також підробляли звіти про оцінку квартир, а їх вартість умисно занижували.

Ці документи використали під час укладання угод купівлі-продажу іпотечного майна між собою. У такий спосіб вони переоформили квартири на своїх близьких родичів. 

Протягом 2017-2023 років злочинна організація заволоділа щонайменше 16 квартирами киян. Заподіяна шкода у кримінальному провадженні складає майже 40 млн грн.

Наразі учасникам злочинної організації та їхнім спільникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в 2021 році поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies