Вибух у київському суді: начальника судової варти та його помічника засудили до 6 і 2 місяців арешту

Під час вибуху загинув підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради в 2015 році Ігор Гуменюк.

Суд визнав винними й засудив начальника судової варти та його помічника до шести і двох місяців арешту з відбуванням на гауптвахті через вибух у Шевченківському районному суді Києва влітку, внаслідок якого загинув підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради в 2015 році Ігор Гуменюк.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону засуджено двох із п’яти обвинувачених – начальника судової варти та його помічника", – ідеться в повідомленні.

Прокурори довели, що під час перебування в СІЗО та перевезення арештанта до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистого обшуку та не перевірили речі.

"Шевченківський районний суд м. Києва визнав обох обвинувачених винними у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 418 КК України). Взявши до уваги визнання своєї вини, сприяння слідству та щире каяття обвинувачених, суд призначив начальнику судової варти покарання у виді арешту строком на 6 місяців, а його помічнику – строком на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті", – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, вибух у суді спричинив Ігор Гуменюк – фігурант справи про підрив гранати під Верховною Радою в 2015 році.

31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні 265 голосами схвалила президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. Після цього під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступають проти голосування за законопроект, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і вибуху гранати загинули четверо нацгвардійців.

Одним з організаторів мітингу виступила "Свобода", а гранату, як вважається, нібито кинув близький до партії боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. Його затримали по гарячих слідах, а пізніше був затриманий його друг – боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергій Крайняк. За версією прокуратури, Крайняк запалив димову шашку, щоб допомогти Гуменюку здійснити вибух під парламентом і сховатися. Ще кілька людей були затримані за підозрою в організації масових заворушень, але всіх їх в кінцевому підсумку відпустили з-під варти.

У липні цього року Гуменюка доставили на чергове засідання суду по справі, що розслідувалася вже вісім років. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він просив звільнити його з-під варти, щоб мобілізуватися, але йому відмовляли. У будівлі суду Гуменюк кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, а потім підірвав себе. У результаті було поранено двох бійців КОРДу.

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді.

Докладно про трагедію та Гуменюка читайте в матеріалі LB.ua "«Син хотів захищати Батьківщину і все». Що про Ігоря Гуменюка розповідають рідні та друзі і чому він провів у СІЗО 8 років".