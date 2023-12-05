У Росії зафіксували зростання дефіциту робочої сили на внутрішньому виробництві через війну в Україні, – ISW

Очікується, що дефіцит робочої сили на внутрішньому виробництві виросте до 2-4 мільйонів працівників до 2030 року. При цьому 90% з них будуть малокваліфікованими.

Росія продовжує стикатися з економічними наслідкам нестачі робочої сили, частково спричиненої війною в Україні, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські державні ЗМІ повідомили 4 грудня, що російська консалтингова компанія «Яков і партнери» зафіксувала зростання дефіциту робочої сили на внутрішньому виробництві, який, ймовірно, виросте до двох-чотирьох мільйонів працівників до 2030 року, 90 відсотків з яких, схоже, будуть малокваліфікованими працівниками критичних виробництв.

«Яков і партнери» зазначили, що цей фактор зробить російські компанії ще менш привабливими для іноземних інвестицій.

Російське видання РБК із посиланням на російських економічних експертів повідомило, що цю проблему можна вирішити лише шляхом покращення взаємодії між російським бізнесом і державою, в тому числі через спеціальні програми репатріації росіян, які втекли з країни через війну, і програми залучення “висококваліфікованих” мігрантів з інших країн.

ISW зазначає, що російська економіка, ймовірно, продовжуватиме страждати від конкуруючими бажаннями Кремля зміцнити військове виробництво та промисловий потенціал, одночасно позбавляючи прав ключових груп працівників, що, ймовірно, призведе до подальших занепокоєнь щодо російського економічного виробництва та потенційних соціальних невдоволень.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході вважає, що попри війну в Україні, Росія почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.