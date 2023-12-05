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Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника

Бізнесмен Максим Кріппа став єдиним бенефіціаром ТОВ "Передові технології плюс", яке володіє одним із найвідоміших бізнес-центрів столиці України.

Київський бізнес-центр "Парус" офіційно змінив власника
Бізнес-центр 'Парус'
Фото: ic.pics.livejournal.com

Новим власником київського бізнес-центру "Парус" стала компанія "Ола Файн", яку контролює бізнесмен Максим Кріппа через інвестиційний фонд "Генезис".

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на єдиний державний реєстр юридичних осіб.

30 листопада "Ола Файн" отримала дозвіл Антимонопольного комітету, а уже 5 грудня фірму додали до списку засновників Парус Холдінга. Це - холдингова компанія, яка володіє ТОВ "Передові технології плюс" – безпосереднім власником будівлі торговельно-офісного комплексу "Парус" на вулиці Мечнікова, 2, у центрі Києва.

Попередніх власників – Вадима Столара та його колишню дружину Інну Майструк – виведено з переліку бенефіціарів обох компаній. 

 

Максим Кріппа - бізнесмен, засновник десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI. Крім того, в його будинку в Броварах було зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро".

"Парус" - це бізнес-центр класу "А", який розташований у центрі Києва. Його висота - 33 поверхи, а загальна площа - близько 70 000 кв. м, орендна - близько 50 000 кв. м.

Як відомо, столичний БЦ "Парус" вже не вперше міняє власника:

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