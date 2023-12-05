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Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році, – Міноборони України

Зараз сторони обговорюють початок процесу налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році, – Міноборони України
Ілюстратвине фото: F-16 ВПС США
Фото: Пресслужба НАТО

Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив передачу Україні літаків F-16 на зустрічі з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Також сторони обговорили підготовку пілотів і постачання необхідного обладнання. 

За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

Міністерство зазначає, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.

Поставка винищувачів F-16 Україні

  • Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну постало питання отримання західного озброєння, зокрема винищувачів F-16. Довгий час західні партнери України відкидали таку можливість. 
  • Зрештою, у травні 2023 року була створена авіаційна коаліція або коаліція винищувачів – це неформальна організація країн, які беруть участь у передачі винищувачів західного зразка Україні. Зокрема, ці винищувачі пообіцяли надати Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія.
  • Нещодавно деякі західні партнери висловили думку, що винищувачі F-16 не можуть змінити хід війни в Україні, однак у Повітряних силах України зауважили, що комплекси F-16 допоможуть прикрити з повітря українські наземні війська і відігнати росавіацію.
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