Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році, – Міноборони України

Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив передачу Україні літаків F-16 на зустрічі з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Також сторони обговорили підготовку пілотів і постачання необхідного обладнання.
За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.
Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.
Міністерство зазначає, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.
Поставка винищувачів F-16 Україні
- Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну постало питання отримання західного озброєння, зокрема винищувачів F-16. Довгий час західні партнери України відкидали таку можливість.
- Зрештою, у травні 2023 року була створена авіаційна коаліція або коаліція винищувачів – це неформальна організація країн, які беруть участь у передачі винищувачів західного зразка Україні. Зокрема, ці винищувачі пообіцяли надати Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія.
- Нещодавно деякі західні партнери висловили думку, що винищувачі F-16 не можуть змінити хід війни в Україні, однак у Повітряних силах України зауважили, що комплекси F-16 допоможуть прикрити з повітря українські наземні війська і відігнати росавіацію.