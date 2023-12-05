Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році, – Міноборони України

Зараз сторони обговорюють початок процесу налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив передачу Україні літаків F-16 на зустрічі з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Також сторони обговорили підготовку пілотів і постачання необхідного обладнання.

За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

Міністерство зазначає, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.

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