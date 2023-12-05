РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, – речник Генштабу

На цьому, а також Мар'їнському напрямку захисники за добу відбили 18 атак окупантів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці. Захисники відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення південніше Роботиного Запорізької області.

Також захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Авдіївському Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники відбили 18 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного.

На Мар'їнському захисники продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Сили оборони відбили 18 атак.

"На Куп'янському напрямку захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області", – сказав речник.

На Лиманському захисники відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів – Донецької.

Загалом протягом доби було 73 бойових зіткнення, РФ завдала восьми ракетних і 68 авіаударів, здійснила 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.