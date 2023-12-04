Окупанти завдають по Харківщині ударів безпілотниками “Шахед”, - Синєгубов

Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури.

Російська окупаційна армія атакує Харківську область безпілотниками “Шахед”.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури”, - написав Синєгубов.

Він додав, що внаслідок російських ударів виникли кілька пожеж, наразі постраждалих немає.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Голова ОВА закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні впродовж дня росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.