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"Ворог зблизька"

"Ворог зблизька". Ч.4. "Вийшли уночі і заблукали"

Свідчення російських військовополонених.

"Ворог зблизька". Ч.4. "Вийшли уночі і заблукали"

В рамках спецпроєкту “Ворог зблизька” продовжуємо публікувати свідчення російських військових, які потрапили у полон. 

Цього разу наводимо уривок розмови з братами Красіковими - Павлом та Олексієм Анатолійовичами, які опинилися у полоні 18 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. 

Російські військові Павло та Олексій Анатолійович Красікови, (90-го та 84 р.н.) понад рік воювали у Луганській області на другій лінії. За три тижні до полону їх перекинули на донецькій напрямок.

“Ми окопалися. Десь через тиждень вийшли на штурм. Ми були евакуацією, евакуйовували, більшість роти була розбита. Нас вивели. Через тиждень ситуація повторилася. Третій раз нас відправили на закріплення. Ми там просиділи близько тижня, після чого була команда терміново нам з братом вийти у село Красногорівка. Ми почали виходити уночі, зрештою заблукали”, - розповідає один з братів.

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