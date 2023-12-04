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З окупованої Херсонщини вдалося повернути родину з двома дітьми

Сім'я наразі на підконтрольній Україні території Херсонщини.

З окупованої Херсонщини вдалося повернути родину з двома дітьми
Фото: Генштаб ЗСУ

На підконтрольну Україні територію Херсонщини з окупації вдалося повернули родину з двома дітьми. Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що зараз сім’я у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи.

"Повернення стало можливим завдяки організації Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офісом уповноваженого ВРУ з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей", – зазначив Прокудін.

Також він додав, що робота над поверненням всіх дітей з окупованих території триває і додав, що від початку 2023 року уже вдалося повернути 158 дітей Херсонщини.

Раніше команді Save Ukraine вдалося забрати з тимчасово окупованої території України двох малолітніх дітей разом з батьками.

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