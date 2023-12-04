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Росія відновлює свої бойові можливості, і це загрожує безпеці країнам Балтії, – генерал НАТО

Попри війну в Україні, РФ зміцнила свою бойову здатність.

Росія відновлює свої бойові можливості, і це загрожує безпеці країнам Балтії, – генерал НАТО
Фото: Міноборони

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, командувач Багатонаціональним корпусом НАТО на Північному Сході вважає, що попри війну в Україні, Росія почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону, – пише LRT.

"Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої бойові можливості окремо від війни в Україні, що створює високу загрозу для регіону Балтії", – зазначає генерал.

Генерал Сандрарт погоджується з висновками глави МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса, який заявив, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО.

"У цьому відношенні [Ландсбергіс] правий. Але ми повинні бути дуже обережними, які висновки ми з цього робимо. Я вважаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей Збройних сил Литви, є дуже мудрими", – зазначає він.

Однак, на думку генерала, захиститися від Росії за допомогою закупівель безпілотників і ППО неможливо. Адже об'єднані сухопутні, морські, повітряні, кібернетичні та м'які сили і засоби все ще визначатимуть поле бою. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс заявив, що Європейський Союз стоїть перед "критичним моментом" після того, як політичні зміни в США і Словаччині "поставили під загрозу односторонню підтримку України з боку ЄС і НАТО на тлі російського вторгнення".

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