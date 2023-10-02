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"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що ЄС наближається до "критичної точки" у підтримці України після подій у Словаччині та США.

"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс заявив, що Європейський Союз стоїть перед "критичним моментом" після того, як політичні зміни в США і Словаччині "поставили під загрозу односторонню підтримку України з боку ЄС і НАТО на тлі російського вторгнення". Про це пише CNN.

"Багато меседжів, відправлених із Брюсселя, Вашингтона чи інших місць, здатні посіяти сумніви у серйозності наших намірів", – сказав він на зустрічі глав МЗС ЄС у Києві.

Глава МЗС Литви висловив сподівання, "що сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати дуже ясний, кришталево ясний сигнал про те, що Європа буде з Україною до цієї перемоги".

"Мій меседж дуже чіткий і актуальний по обидва боки Атлантичного океану: нам у цій ситуації треба турбуватися не лише через Росію. Є також інші диктатори, інші авторитарні режими, які зараз пильно стежать, як Захід відреагує на затяжну війну Росії проти України. Чи зможемо ми об’єднати спільні сили і дати відсіч авторитарній Росії, щоби інші зважали на це, якщо мають якісь плани", – пояснив Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Засідання вперше відбувається не на території блоку. Під час зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок висловила підтримку Україні.

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