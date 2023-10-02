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Ердоган: Туреччина не прийме нових вимог ЄС щодо вступу, якщо блок не скасує візовий режим для її громадян

Туреччина подала заявку на вступ в 1999 році. 

Ердоган: Туреччина не прийме нових вимог ЄС щодо вступу, якщо блок не скасує візовий режим для її громадян
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна більше не прийматиме вимог Євросоюзу щодо вступу, якщо блок не усуне візовий режим для її громадян. Він вважає, що Анкара виконала всі висунуті вимоги, в той час як Брюссель – майже жодної, пише Deutsche Welle із посиланням на AFP. 

Президент Туреччини назвав візовий режим для громадян ЄС несправедливим. За словами Ердогана, якщо таку несправедливість, як візовий режим, для громадян Туреччини не усунуть, то Брюссель більше не матиме права висувати Туреччині політичні, економічні та військові вимоги. 

Він додав, що "Туреччина нічого більше не очікує від Євросоюзу, який примушує чекати нас у своїх воріт уже 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, дані ЄС, але вони не виконали майже жодну зі своїх", – сказав він.

За словами Ердогана, якщо таку несправедливість, як візовий режим, для громадян Туреччини не усунуть, то Брюссель більше не матиме права висувати Туреччині політичні, економічні та військові вимоги. 

Туреччина подала заявку на вступ в 1999 році. Переговори про вступ почалися в 2005, але в 2016 їх призупинили. ЄС має застереження з приводу порушень прав людини в Туреччині та поваги до верховенства закону.

У вересні цього року Ердоган висловив думку, що ЄС намагається відокремитися від Туреччини і що Анкара проведе "оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС".

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