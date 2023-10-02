Трамп постане перед судом Нью-Йорка у справі про шахрайство

Експрезидента звинувачують у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів задля отримання вигідних умов кредитування та страхування.

Колишній президент США Дональд Трамп постане сьогодні перед судом у цивільній справі про шахрайство, яке може завдати серйозного удару по його бізнес-імперії, пише Голос Америки.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк, демократка Летиція Джеймс звинувачує Трампа у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів задля отримання вигідних умов кредитування та страхування.

Трамп планує бути присутнім на першому тижні судового розгляду в суді штату Манхеттен. Суд відбудеться через тиждень після того, як суддя, який головує у справі, визнав Трампа винним у шахрайстві й переважно стосуватиметься покарань, які він отримає.

Джеймс вимагає оштрафувати компанію на суму не менше 250 мільйонів доларів і відкликати у Трампа та його синів, Дональда-молодшого та Еріка, ліцензії на ведення бізнесу в Нью-Йорку. Також вона хоче на 5 років обмежити Трампу та його організації Trump Organization діяльність у сфері комерційної нерухомості.

Трамп заявив, що ця справа є частиною політичного “полювання на відьом”.

Суддя Артур Енгорон минулого тижня ухвалив, що Джеймс довела спроможність звинувачень у шахрайстві, висунутих проти Трампа, двох його дорослих синів та 10 його компаній. Енгорон анулював бізнес-сертифікати компаній, що контролюють стовпи імперії Трампа, зокрема Trump Tower та гольф-клуби в Нью-Йорку.

Постанова поширюється лише на кілька з приблизно 500 підприємств Трампа, але включає деякі з його найбільш цінних об'єктів нерухомості.

Судовий процес триватиме до початку грудня. Понад 150 осіб, включно з Трампом, вказані як потенційні свідки, але більша частина процесу, найімовірніше, буде битвою фінансових експертів.

Джеймс стверджує, що Трамп отримав сотні мільйонів доларів у вигляді заощаджень, отриманих нечесним шляхом, “сильно” роздмухуючи вартість своїх активів, щоб отримати вигідніші умови від кредиторів та страховиків.

Трамп є фаворитом у боротьбі за висування на пост президента від Республіканської партії у 2024 році. Ця справа є однією з кількох юридичних проблем, з якими він зіткнувся під час своєї кампанії.