Зараз рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини, – Кулеба

Поки зарано стверджувати, як вплине на Україну результат виборів у Словаччині, де перемагає партія експрем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової підтримки українців.

Спершу треба дочекатися формування коаліції. Про це міністр закордонних писав України Дмитро Кулеба сказав перед засіданням Ради міністрів ЄС, що проходить сьогодні у Києві.

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції можна буде робити перші висновки", – сказав він.

За попереднім підрахунком голосів, лідирує партія Фіцо Smerd, ліберальна, прозахідна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) посіла друге місце з трохи менше 18%, а "Глас" – відгалуження від Smer, сформоване після того, як Фіцо був змушений піти у відставку в 2018 році на тлі масових народних протестів після вбивства журналіста-розслідувача та його нареченої – третя з майже 15%.

Фіцо уже заявив, що його позиція щодо припинення військової підтримки України не змінилася. Він також сказав, що у словаків "є більші проблеми, ніж Україна". Водночас він висловив готовність допомагати гуманітарно.