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У Мексиці обвалився дах церкви під час меси, загинуло 9 людей

40 отримали поранення.

У Мексиці обвалився дах церкви під час меси, загинуло 9 людей
Фото: Secretaria de Seguridad Publica Tamaulipas

У мексиканському місті Сьюдад-Мадеро внаслідок обвалу даху церкви під час недільної меси загинуло щонайменше дев’ятеро людей і 40 отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Під завалами опинилися ще близько 30 людей.

“Кадри в соціальних мережах показали момент, коли дах церкви провалився, клуби сірого диму здійнялися в повітря, а потім зруйнувалися зовнішні стіни з жовтої цегли”, − зазначає видання.

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Хорхе Куельяр, речник Міністерства безпеки штату Тамауліпас, подякував місцевим бізнесменам за те, що вони привезли обладнання для розбирання завалів і допомоги рятувальникам.

Відомо, що дах церкви обвалився, коли віряни причащалися.

“Зараз проводиться необхідна робота, щоб витягти людей, які все ще перебувають під ударом”, − сказав єпископ Хосе Армандо Альварес.

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