В Анкарі біля урядових будівель та будівлі МВС пролунав вибух. Підозрюють теракт

Сьогодні зранку у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух, який чули у різних куточках міста.

Сьогодні вранці в Анкарі пролунав потужний вибух біля урядових будівель та будівлі МВС. Про це повідомляє Yeni Şafak.

Вибух стався на околицях центральної площі Кизилай в Анкарі, хоча звук вибуху було чутно у багатьох місцях. На місце події виїхали профільні служби.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС. Один із них підірвався, іншого — знешкодили.

Під час пожежі постраждали двоє працівників поліції.

Фото: Sağ Haber

Нагадаємо, у лютому в Єрусалимі трапився теракт, унаслідок якого загинув шестирічний хлопчик та двадцятирічний чоловік.