​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
ГоловнаСвіт

В Анкарі біля урядових будівель та будівлі МВС пролунав вибух. Підозрюють теракт

Сьогодні зранку у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух, який чули у різних куточках міста. 

В Анкарі біля урядових будівель та будівлі МВС пролунав вибух. Підозрюють теракт
Фото: Sağ Haber

Сьогодні вранці в Анкарі пролунав потужний вибух біля урядових будівель та будівлі МВС. Про це повідомляє Yeni Şafak.

Вибух стався на околицях центральної площі Кизилай в Анкарі, хоча звук вибуху було чутно у багатьох місцях. На місце події виїхали профільні служби.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що вибух здійснили двоє терористів, які під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС. Один із них підірвався, іншого — знешкодили. 

Під час пожежі постраждали двоє працівників поліції.

Фото: Sağ Haber

Нагадаємо, у лютому в Єрусалимі трапився теракт, унаслідок якого загинув шестирічний хлопчик та двадцятирічний чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies