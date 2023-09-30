З Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тисяч людей

Кількість біженців з Нагірного Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч, це понад 80% населення регіону.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени. Втім, з останніми новинами про масовий виїзд населення з Карабаху стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезти майже 3000 мешканців регіону. Багато біженців їдуть власним транспортом.

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня.

Хоча Азербайджан пообіцяв поважати їхні права у регіоні та відновити постачання продовольства, медикаментів та палива після 10-місячної блокади, більшість жителів через страх репресій вирішили виїхати до Вірменії.

Все це стало результатом бойових дій, які почалися 19 вересня. Тоді Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Наступного дня стало відомо, що сторони домовилися про припинення вогню. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти вірмен.

Очільник сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування.