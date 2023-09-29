Головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США став генерал Чарльз Браун

Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Сьогодні, 29 вересня, на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном відбулась церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Чарльз Браун отримав повноваження від свого попередника - генерала Марка Міллі.

На церемонії передачі повноважень були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Генерал також наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.

Кандидатуру Брауна висунув президента США Джо Байден ще в травні. Президент характеризував його як воїна, безстрашного лідера та непохитного патріота.

Браун є колишнім військовим пілотом, командував військами у Тихоокеанському регіоні. Був першим темношкірим керівником Військово-повітряних сил США.

Нагадаємо, днями Сенат США затвердив Чарльза Брауна на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США. Раніше процес голосування блокувався республіканцем Томмі Тубервіллем. Кандидатуру Брауна підтримали 83 з 100 сенаторів.