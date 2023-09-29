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​Столтенберг і глава МЗС Туреччини обговорили розширення НАТО

Подробиць перемовин наразі немає.

​Столтенберг і глава МЗС Туреччини обговорили розширення НАТО
Єнс Столтенберг
Фото: nato.int

29 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провели телефонну розмову, повідомляє Anadolu Ajansı.

За даними джерел агентства, йшлося про розширення Альянсу.

Наразі подробиці переговорів сторони не оприлюднювали.

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Нагадаємо, напередодні Столтенберг відвідав Україну. На пресконференції із Президентом Зеленським генсек НАТО заявив, що майбутнє нашої держави - в Альянсі. Зеленським зазначив, що питання часу, коли Україна де-юре стане членом військового блоку.

Щодо вступу Швеції, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава зможе ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО залежно від рішення адміністрації США щодо продажу Туреччині літаків F-16. 

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