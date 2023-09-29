Доньку експрезидента Узбекистану звинувачують у відмованні сотні мільйонів доларів

Швейцарія конфіскувала активи на суму 857 мільйонів доларів США у розслідуванні, яке охоплює період 2005-2013 років.

Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення Гульнарі Карімовій, дочці колишнього президента Узбекистану, в управлінні міжнародним злочинним синдикатом, який відмивав сотні мільйонів доларів, отриманих як хабарі.

Про це пише BBC.

Влада конфіскувала активи на суму 780 мільйонів швейцарських франків (857 мільйонів доларів США) у розслідуванні, яке охоплює період 2005-2013 років.

Карімова перебуває у в'язниці в Узбекистані з 2014 року, її засудили за розтрату. Вона заперечує звинувачення у хабарництві, які стосуються прибуткових телекомунікаційних контрактів.

Раніше Карімова мала великий авторитет у колишній радянській державі в Центральній Азії, маючи вплив як дочка її авторитарного лідера Іслама Карімова, який безжально придушував опозицію.

Жінка мала власну лінію ювелірних прикрас, була ведучою на розважальному телеканалі і випускала поп-сингли під псевдо Googoosha.

Швейцарія також обвинувачує неназваного бізнесмена, який керував узбецьким відділенням російської телекомунікаційної компанії.

“Карімова звинувачується в отриманні хабарів за доступ до телекомунікаційного сектора Узбекистану та у відмиванні грошей через рахунки в швейцарських банках і розгалужену мережу рахунків в інших країнах”, − зазначає видання.Її фейкова організація була відома як The Office. Окрім шахрайства, група нібито використовувала насильство та залякування у своїй діяльності.

У серпні Управління з боротьби з серйозними шахрайствами Великої Британії (SFO) конфіскувало три розкішні будівлі вартістю понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що належать Карімовій.

В обвинувальному акті федеральної прокуратури Швейцарії говориться, що власники рахунків були “підставними особами”, які приховували той факт, що Карімова була справжнім бенефіціаром. Карімова користувалася захистом як посол Узбекистану в ООН у Женеві, але втратила цей імунітет у 2013 році – тоді Швейцарія змогла розширити розслідування щодо її фінансів. The Office є об’єктом кримінальних розслідувань у Швеції, Франції, Норвегії, Нідерландах та США.

Нагадаємо, влітку у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення затримали сина президента Колумбії Густаво Петро.