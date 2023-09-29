У Швеції армія може забрати низку повноважень поліції через сплеск вбивств у бандах

У вересні внаслідок групового насильства загинуло 12 людей − це найвищий показник із грудня 2019 року.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон викликав очільника збройних сил країни Мікаеля Байдена через сплеск вбивств у бандах.

Про це пише BBC.

Вони, разом з начальником поліції країни, обговорять, як військові можуть допомогти у розв'язанні проблеми. Протягом 12 годин у Стокгольмі застрелили двох чоловіків, а 25-річна жінка загинула внаслідок вибуху у будинку у місті на північ від столиці.

Наразі припускають, що солдати можуть взяти на себе низку обов'язків поліції, щоб дозволити офіцерам вивільнити ресурси для боротьби зі злочинністю. Деякі критики назвали запропоновані заходи поверхневими, стверджуючи, що вони усувають симптоми, а не докорінні причини насильства.

За даними газети Dagens Nyheter, цього місяця внаслідок групового насильства загинуло 12 людей − це найвищий показник із грудня 2019 року.

Шведські ЗМІ пов'язують недавній сплеск із конфліктом за участю банди, відомої як мережа “Фокстрот”, яка розкололася на два угруповання.

Крістерссон сказав, що така ситуація для Стокгольма та інших європейських країн є безпрецедентною. Він підкреслив, що діти та перехожі все частіше стають жертвами насильства.

Торік у Швеції унаслідок стрілянини загинуло 60 осіб – це найвища цифра за всю історію, цьогорічні прогнози є такими ж, а то й вищими. В офіційному звіті уряду, опублікованому в 2021 році, зазначено: щороку в Швеції від стрілянини гине 4 з кожного мільйона жителів проти 1,6 людини на мільйон в Європі.

Поліція пов'язує насильство з поганою інтеграцією іммігрантів, збільшенням прірви між багатими та бідними і вживанням наркотиків.

Правоцентристський уряд меншості Крістерссона, який прийшов до влади минулого року за підтримки антиімміграційної партії демократів, досі не зміг зупинити насильство. Прем'єр-міністр заявив, що, серед іншого, буде посилювати стеження, суворіше каратиме за порушення законів про володіння зброєю та посилить повноваження щодо депортації.