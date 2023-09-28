Швеція не допустить жодну російську збірну з футболу до змагань

Швеція приєдналася до країн, які негативно відреагували на те, що УЄФА скасувала заборону на участь у футбольних змаганнях команд росіян U17.

Про це повідомляє Sky News.

“Швеція, яка в травні наступного року приймає жіночий турнір U17, заявила, що не допустить жодну кваліфіковану російську команду до змагань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позиція уряду Швеції полягає в тому, що російського представництва на міжнародних спортивних змаганнях не повинно бути, поки триває війна в Україні.

Раніше Федерація футболу Литви наголосила, що литовські футболісти точно не гратимуть з російськими футболістами, навіть якщо це буде визначено жеребкуванням якогось турніру.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із РФ.