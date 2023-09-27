Лобановський увійшов до топ-10 тренерів за всю історію футболу за версією FourFourTwo

Авторитетне видання FourFourTwo представило свою версію топ-100 тренерів історії світового футболу.
Легенда тренерського цеху Валерій Лобановський замкнув першу десятку.
"Вимагаючи "універсальності" від своїх гравців – у тому числі Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка – українець виграв із київським "Динамо" 13 чемпіонських титулів (вісім радянських, п'ять українських) та два Кубки володарів кубків. Його 30 кар'єрних нагород зробили його найтитулованішим менеджером 20 століття", – пише видання.
Зазначимо, що ще один екс-тренер "Динамо" - Віктор Маслов опинився на 34-му місці рейтингу.
А ось нинішній коуч "біло-синіх" Мірча Луческу посів 87 позицію.
Перше місце видання віддало серу Алексу Фергюсону.
З чинних тренерів до топ-10 увійшов лише один фахівець – наставник чинних чемпіонів Англії та Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.
Топ-10 тренерів світового футболу від FourFourTwo:
- Алекс Фергюсон
- Рінус Міхелс
- Йохан Кройф
- Білл Шенклі
- Хосеп Гвардіола
- Арріго Саккі
- Метт Басбі
- Еленіо Еррера
- Ернст Хаппель
- Валерій Лобановський.