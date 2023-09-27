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Лобановський увійшов до топ-10 тренерів за всю історію футболу за версією FourFourTwo

Луческу – 87-й.

Лобановський увійшов до топ-10 тренерів за всю історію футболу за версією FourFourTwo
Валерій Лобановський
Фото: ФК "Динамо"

Авторитетне видання FourFourTwo представило свою версію топ-100 тренерів історії світового футболу.

Легенда тренерського цеху Валерій Лобановський замкнув першу десятку.

"Вимагаючи "універсальності" від своїх гравців – у тому числі Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка – українець виграв із київським "Динамо" 13 чемпіонських титулів (вісім радянських, п'ять українських) та два Кубки володарів кубків. Його 30 кар'єрних нагород зробили його найтитулованішим менеджером 20 століття", – пише видання.

Зазначимо, що ще один екс-тренер "Динамо" - Віктор Маслов опинився на 34-му місці рейтингу.

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А ось нинішній коуч "біло-синіх" Мірча Луческу посів 87 позицію.

Перше місце видання віддало серу Алексу Фергюсону.

Алекс Фергюсон
Фото: fourfourtwo.com
Алекс Фергюсон

З чинних тренерів до топ-10 увійшов лише один фахівець – наставник чинних чемпіонів Англії та Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Топ-10 тренерів світового футболу від FourFourTwo:

  1. Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхелс
  3. Йохан Кройф
  4. Білл Шенклі
  5. Хосеп Гвардіола
  6. Арріго Саккі
  7. Метт Басбі
  8. Еленіо Еррера
  9. Ернст Хаппель
  10. Валерій Лобановський.
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