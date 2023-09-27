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УАФ відреагувала на рішення УЄФА стосовно допуску російських команд до міжнародних змагань

Україна бойкотуватиме турніри за участю російських команд.

УАФ відреагувала на рішення УЄФА стосовно допуску російських команд до міжнародних змагань
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із РФ, повідомляє прес-служба організації.

"УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску.

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Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях", - зокрема йдеться у заяві.

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