Світоліна зберегла титул першої ракетки України

Напередодні був опублікований оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Аріна Соболенко (Білорусь) продовжує утримувати титул першої ракетки світу, на другій сходинці йде Іга Швmjнтек з Польщі. Трійку найкращих замикає представниця США Корі Гауфф.
Еліна Світоліна є першою ракеткою України.
Декілька позицій у світовому рейтингу втратили Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.
У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася до першої сотні.
Рейтинг WTA.
- (-). Аріна Соболенко (Білорусь) - 9266
- (-). Іга Швентек (Польща) - 8195
- (-). Корі Гауфф (США) - 6165
- (-). Джессіка Пегула (США) - 5755
- (-). Олена Рибакіна (Казахстан) - 5665
- (+3). Марія Саккарі (Греція) - 4360
- (-). Онс Жабер (Туніс) - 3875
- (-2). Маркета Вондроушова (Чехія) - 3830
- (-1). Кароліна Мухова (Чехія) - 3765
- (+1). Каролін Гарсія (Франція) – 3335
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- 24 (-). Еліна Світоліна (Україна) - 1809
- 28 (-). Ангеліна Калініна (Україна) - 1562
- 45 (-3). Марта Костюк (Україна) - 1200
- 50 (-4). Леся Цуренко (Україна) - 1152
- 88 (-2). Катерина Байндль (Україна) - 776
- 100 (+2). Даяна Ястремська (Україна) - 707
- 158 (-6). Дар'я Снігур (Україна) - 490
- 188 (+6). Катаріна Завацька (Україна) - 392
- 203 (+3). Юлія Стародубцева (Україна) – 359.