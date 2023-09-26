Світоліна зберегла титул першої ракетки України

У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася до першої сотні.

Декілька позицій у світовому рейтингу втратили Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

Аріна Соболенко (Білорусь) продовжує утримувати титул першої ракетки світу, на другій сходинці йде Іга Швmjнтек з Польщі. Трійку найкращих замикає представниця США Корі Гауфф.

Костюк і Цуренко опустилися, Ястремська і Завацька піднялися в оновленому рейтингу WTA.

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