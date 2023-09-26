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Світоліна зберегла титул першої ракетки України

Костюк і Цуренко опустилися, Ястремська і Завацька піднялися в оновленому рейтингу WTA.

Світоліна зберегла титул першої ракетки України
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Напередодні був опублікований оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Аріна Соболенко (Білорусь) продовжує утримувати титул першої ракетки світу, на другій сходинці йде Іга Швmjнтек з Польщі. Трійку найкращих замикає представниця США Корі Гауфф.

Еліна Світоліна є першою ракеткою України.

Декілька позицій у світовому рейтингу втратили Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

У свою чергу Даяна Ястремська увірвалася до першої сотні.

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Рейтинг WTA.

  1. (-). Аріна Соболенко (Білорусь) - 9266
  2. (-). Іга Швентек (Польща) - 8195
  3. (-). Корі Гауфф (США) - 6165
  4. (-). Джессіка Пегула (США) - 5755
  5. (-). Олена Рибакіна (Казахстан) - 5665
  6. (+3). Марія Саккарі (Греція) - 4360
  7. (-). Онс Жабер (Туніс) - 3875
  8. (-2). Маркета Вондроушова (Чехія) - 3830
  9. (-1). Кароліна Мухова (Чехія) - 3765
  10. (+1). Каролін Гарсія (Франція) – 3335

...

  • 24 (-). Еліна Світоліна (Україна) - 1809
  • 28 (-). Ангеліна Калініна (Україна) - 1562
  • 45 (-3). Марта Костюк (Україна) - 1200
  • 50 (-4). Леся Цуренко (Україна) - 1152
  • 88 (-2). Катерина Байндль (Україна) - 776
  • 100 (+2). Даяна Ястремська (Україна) - 707
  • 158 (-6). Дар'я Снігур (Україна) - 490
  • 188 (+6). Катаріна Завацька (Україна) - 392
  • 203 (+3). Юлія Стародубцева (Україна) – 359.
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