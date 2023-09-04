Світоліна висловилася про виліт з US Open-2023

У рамках третього кола US Open-2023 перша ракетка України Еліна Світоліна програла американці Джессіці Пегулі – 4:6, 6:4, 2:6 і залишила турнір.

На післяматчевій прессконференції повфіналістка Відкритого чемпіонату США 2019 року висловилася про свій виліт. За словами 28-річної українки, вона не змогла відповідати рівню першої ракетки США.

"Мені було трохи важко фізично, я була не така свіжа, як у попередніх матчах. Це суміш всього. Вона добре пробивала по м'ячу, вигравала важливі очки і добре подавала.

Я не змогла відповідати її рівню, хоч ми і провели 3 сета. Відчула, що вона покращила гру у 3-му сеті - я не дотягнула", - заявила Еліна.

Зазначимо, Світоліна залишалася останньою українкою, представленою в одиночному розряді американського мейджора.