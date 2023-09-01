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FISU відхилила висування міністра спорту Росії Матицина на звання почесного президента

Матицин свого часу пішов у відставку відповідно до допінгових санкцій проти Росії.

FISU відхилила висування міністра спорту Росії Матицина на звання почесного президента
Ерік Сентрон
Фото: insidethegames.biz

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) спростувала інформацію про висунення міністра спорту Росії Олега Матицина на посаду почесного президента, повідомляє insidethegames.biz.

Матицин був висунутий Російським студентським спортивним союзом (РСРС). Крім того, на посаду віцепрезидента FISU було запропоновано ім'я міністра спорту Татарстану Володимира Леонова.

У свою чергу генеральний секретар і виконавчий директор FISU Ерік Сентрон повідомив, що не отримував "ніяких пропозицій про висунення Олега Матицина як почесного члена".

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"Лише Генеральна асамблея може надати звання почесного члена колишньому члену правління FISU", - цитує Сентрона видання.

"Це також має відповідати правилам та конституції FISU", - зазначив функцыонер.

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