"Зоря" дізналася своїх суперників у групі Ліги конференцій УЄФА

Другий український представник у футбольній єврокубковій кампанії сезону-2023/24 – "Зоря" дізналася суперників за груповим етапом Ліги конференцій УЄФА.

Згідно з проведеним жеребкуванням луганський клуб разом з "Гентом" (Бельгія), "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) і "Брейдабліком" (Ісландія) потрапив до квартету В.

Перші матчі групового етапу відбудуться 21 та 22 вересня. Шостий тур завершить цю стадію турніру 14 та 15 грудня.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, внаслідок якого донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників.