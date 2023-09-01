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"Зоря" дізналася своїх суперників у групі Ліги конференцій УЄФА

Відбулося жеребкування двох футбольних євротурнірів.

"Зоря" дізналася своїх суперників у групі Ліги конференцій УЄФА
Фото: EPA/UPG

Другий український представник у футбольній єврокубковій кампанії сезону-2023/24 – "Зоря" дізналася суперників за груповим етапом Ліги конференцій УЄФА.

Згідно з проведеним жеребкуванням луганський клуб разом з "Гентом" (Бельгія), "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) і "Брейдабліком" (Ісландія) потрапив до квартету В.

Перші матчі групового етапу відбудуться 21 та 22 вересня. Шостий тур завершить цю стадію турніру 14 та 15 грудня.

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Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, внаслідок якого донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників.

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